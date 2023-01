Grote hoeveelheid coke gevonden op containerschip na valse bommelding, politie pakt tweede verdachte op

Bij een uitgebreide controle op containerschip MSC Lorena is een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen. Dat heeft onze redactie uit betrouwbare bron vernomen. Het schip kwam eind december in het nieuws toen iemand dreigde een bom aan boord te laten ontploffen. De politie heeft voor die valse bommelding intussen ook een tweede verdachte opgepakt.

Op donderdag 22 december liep bij de scheepvaartpolitie in Antwerpen een dreigtelefoon binnen. De beller meldde dat er een explosie zou plaatsvinden op containerschip MSC Lorena als het schip in de haven van Antwerpen zou aanmeren. De politie nam geen risico en stuurde het schip uit voorzorg terug richting Vlissingen waar het voor anker moest gaan.

Daar gingen politie, douane en ontmijningsdienst Dovo aan boord voor verder onderzoek. Daaruit bleek dat de bommelding vals was. De autoriteiten deden wel een andere opmerkelijke vaststelling: volgens betrouwbare bronnen werd aan boord een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Mogelijk wilden de bellers met de valse bommelding tijd rekken in een poging de drugs uit te halen.

Twee verdachten opgepakt

De federale politie en de Nederlandse politie startten samen een onderzoek. Vorige week werd een 22-jarige verdachte uit Den Haag opgepakt. Donderdag 12 januari volgde een tweede arrestatie: een 24-jarige man uit het Nederlandse Delft werd aangehouden. Beide mannen worden verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf.

“Het dreigen met een terroristisch misdrijf is een zeer ernstig strafbaar feit en niet zonder consequenties. In deze zaak is de intentie de financiële schade te verhalen op de verdachten”, zegt Gert Wibbelink van de Nederlandse Landelijke Eenheid. “Het schip moest een week voor anker liggen, waardoor de vracht niet gelost kon worden. Daarnaast moet men zich realiseren dat bijvoorbeeld alleen al het uitlenen van een telefoon om een dreiging te uiten, enorme consequenties kan hebben”.

Het schip werd na het onderzoek vrijgegeven en kon op 29 december uiteindelijk afmeren in de haven van Antwerpen. De MSC Lorena is intussen op weg naar Togo.