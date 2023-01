Ieper

Net als Plopsaland De Panne verhoogt Bellewaerde Park dit jaar de ticketprijzen. Een dagje in het Ieperse pret- en dierenpark kost in het nieuwe seizoen 40 euro, een stijging van 4 euro ten opzichte van vorig jaar. Het park wijt de prijsstijgingen niet alleen aan de inflatie maar aan een miljoeneninvestering in nieuwe attracties en dierenzones.