DAKAR. Na ongelooflijke reeks tegenslagen: Igor Bouwens zit nog altijd vast en moet tweede nacht in de woestijn slapen

Igor Bouwens (49), Syndiely Wade en Ulrich Boerboem (Iveco) zitten nog altijd vast in de woestijn en zullen er vanavond de zon een tweede keer zien ondergaan. Sinds donderdag is hun vrachtwagen geen millimeter opgeschoven. In de nacht van vrijdag op zaterdag zou de vrachtwagen hersteld worden.

“De Dakar begint pas echt op het moment waarop je moet opgeven”, luidt het cliché. Dat heeft ook het Gregoor Racing Team ondervonden. Donderdag begaf een aandrijfas het, waarna er niets anders opzat dan op te geven. Onze landgenoot Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboom brachten de nacht door in de duinen.

Vrijdagochtend om 4 uur in de ochtend begon operatie berging en begon het serviceteam aan een trip van 250 kilometer. Na drie uur rijden was het klaarlicht en stonden ze aan de grens met Oman, op 40 kilometer van de Iveco T-Way van Bouwens. Dichter ging niet. Het plan was om een lokale chauffeur te vinden met terreinkennis en een degelijke pick-up. Hij moest een nieuwe cardan en enkele mekaniekers tot bij Bouwens zien te krijgen. Maar het Empty Quarter heeft zijn naam niet gestolen: het is leeg, er wonen geen mensen, en dus rijden er ook geen pick-ups rond. De enige lokale mensen die de teamleden tegenkwamen, waren Pakistani die in de gas- en oliewinning werkten. De wedstrijdtrucks die ze ontmoetten, hadden allemaal gebroken bladveren en wilden niet terug de duinen in, blij dat ze er na een lange nacht uit waren geraakt.

ASO, de organisator van de Dakar, was bezig om de gestrande voertuigen van rit elf uit de duinen te halen. Een teamlid van Team Gregoor slaagde erin de verantwoordelijken te overtuigen dat vrachtwagen nummer 534 geen aandacht meer nodig had als hij een cardan kon krijgen. Na wat overredingskracht wilden ze daarvoor wel een helikopter inzetten.

Op dat moment wist het team niet welke cardan stuk was en dus werden er twee stuks meegegeven. Het team stuurde een extra mecanicien mee, waardoor er ook iemand van het team moest terugkeren met de helikopter: Syndiely Wade. Dat zorgt voor een probleem wanneer de truck hersteld is. Zonder navigator uit de duinen raken wordt geen sinecure. Intussen heeft het team, na lang zoeken, een lokaal reddingsteam gevonden. Vanavond en vannacht hoopt men de vrachtwagen te kunnen herstellen.