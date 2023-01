Griet Vanhees steunt kwetsbare kinderen met actie in Hasselt

Afgelopen december kon je bij heel wat zelfstandigen in Hasselt een lotje kopen voor de Kerstboomactie van Griet Vanhees. Griet is zelf een alleenstaande mama geweest. Ze heeft in haar eentje op een jonge leeftijd, haar zoon Thibeau grootgebracht. Ze weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn om alle eindjes aan elkaar te moeten knopen. Daarom organiseerde ze deze Kerstactie voor kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg. "Via Een Hart voor Limburg komt deze gift zeker op zijn juiste plaats terecht. Ik ben dan ook heel blij dat onze eerste editie een mooie 1.135 euro heeft opgebracht", aldus Griet. Ze overhandigde de cheque aan Petronella Zelissen, kersverse algemeen coördinator van Een Hart voor Limburg.Met dank aan alle deelnemende zaken: Peppe's, 2 Decorate, Marloo’s , 5th Avenue, Macado, Just Say Yess, Kapel 16, Instituut Valkenborgh, L’ Avenida, Insight Affair, Caracole, RNF Renovatiewerken, Helsen Fashion, Studio Elle Hairdesign, De Zwaan.