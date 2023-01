Tentoonstelling 'Broze Troost' opent jaar na overlijden keramiekkunstenaar

Het is begin december 2021 wanneer de Zonhovense keramiekkunstenaar Monique Bollen met zuurstoffles in het Pastoraal Centrum verschijnt met een wel héél bijzonder verhaal: ze vertelt dat ze beelden maakt rond haar eigen ziekteproces waarin troost centraal staat. De beelden zijn nog niet af, maar ze droomt ervan dat ze een plaats zouden krijgen in het PCS, een centrum dat een spiritualiteit in zich draagt die haar nauw aan het hart ligt. Een goede maand later reeds overlijdt Monique, met de belofte en de wetenschap in haar hoofd dat de beelden waar ze met haar laatste krachten en adem aan werkte, een thuis zouden vinden in het Pastoraal centrum. Dag op dag 1 jaar na haar overlijden opende gisterenavond de tentoonstelling in het bijzijn van haar familie, vrienden en andere kunstliefhebbers. Een symbolischer moment was er haast niet te vinden. Monique verbeeldde in de beelden een stukje van haar ziekteproces vanaf de diagnose tot aan haar uiteindelijke overlijden. En toch overstijgt in elk beeld de diepere boodschap het persoonlijke verhaal. In de aanloop naar deze tentoonstelling antwoordden een 50-tal mensen op de vraag: ‘wat schenkt jou troost?’ In de begeleidende videomontage naast de beelden van Monique lees je de reacties van deze mensen. Elk beeld vindt zo als het ware woorden in de ervaring van andere mensen.Naast de beelden van Monique, worden er ook andere werken tentoongesteld. Deze zijn gemaakt door Monique haar keramiekvrienden van het atelier KERAMIEKenCO van Halil Karaya in Oudsbergen. Al deze werken zijn te koop en de opbrengst zal integraal geschonken worden aan ‘Kom op tegen kanker’. Er zijn ook enkele werken gemaakt speciaal voor deze tentoonstelling. Zo kneedden de keramiekvrienden troostdruppels. Monique ontwierp deze zelf en schreef er het volgende tekstje bij: stop je verdriet symbolisch in deze druppel, hang hem in een boom en laat je verdriet wegwaaien. Verschillende aanwezigen kochten al een druppel om te schenken aan iemand die troost nodig heeft en steunden hiermee meteen ook het goede doel. Verder werden er ook theelichthouders gekleid in porseleinklei of kaolien. Dit is speciale klei die het licht doorlaat. Het brandende kaarsje binnenin doet de beschilderde klei als het ware tot leven komen. Ook deze worden verkocht ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’. Misschien is dit wel het mooiste aan deze tentoonstelling en de verkoop van de troostdruppels en theelichthouders: het verhaal en de boodschap van Monique leeft verder en blijft mensen inspireren. Met haar laatste krachten kneedde ze een nalatenschap voor de toekomst, niet alleen voor haar familie, maar veel breder ook voor al wie troost zoekt. En geef toe… zijn we dat uiteindelijk niet allemaal? De tentoonstelling ‘Broze Troost’ van Monique Bollen loopt tot en met zaterdag 18 februari tijdens de openingsuren van het Pastoraal Centrum (Tulpinstraat 75, Hasselt). Ma: 13.30 uur - 17 uurDi-Vrij: 10-12.30 uur 13.30-17 uurZa: 10-12 uur