Leerlingen Hof Pepijn tonen gouden hart voor Senegal

Net zoals ieder schooljaar kozen de leerlingen samen met hun leerkrachten een goed doel uit de regio om te ondersteunen. Dit schooljaar is het jaarthema van de basisschool 'Let’s GO! global' en daarom viel hun oog op het schitterende project van de Truiense vzw Een hart voor Senegal. Deze organisatie hielp in 2006 een school oprichten in de achterbuurten van Mbour. Ondertussen gaan er meer dan 1.200 leerlingen naar de school en bezorgen ze, dankzij de hulp van vele moeders, de leerlingen driemaal per week een verbeterde warme maaltijd.De ondernemende leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van GO! basisschool Hof Pepijn waren aanwezig op de kerstmarkt georganiseerd door de ouderraad Pepijn en verkochten zelfgemaakte knutselwerkjes. Daarnaast organiseerden zij een eigen kerstmarktje voor alle leerlingen van de school waar iedereen kon genieten van zelfgemaakte lekkernijen, mooie knutselwerkjes en heel veel gezelligheid. “De leerlingen hebben dit project enorm omarmd en hebben zich voor 200% ingespannen voor dit goede doel” zegt directeur Tim Stiers. “We zijn echt trots op onze leerlingen en personeelsleden”. De ondernemingszin van de leerlingen en leerkrachten brachten maar liefst 1.400 euro op voor het goede doel. Op vrijdag 13 januari overhandigden de leerlingen met zeer veel trots de cheque aan René Henderix, voorzitter van de vzw Een hart voor Senegal.