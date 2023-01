Onze tv-tips: superhelden, avontuur in de ruimte en een dierenverzorger

Venom

VTM2, za, 20.25u

Wetenschap stelt eisen om bepaalde doelen te bereiken, maar vanaf wanneer is het ethisch gezien echt niet meer ok? Wat kan en kan niet, daar draait de film een beetje rond. Voor de fans van Marvel en superhelden is deze film met een verfrissende Tom Hardy zeker gesneden koek. Venom bevat behoorlijk veel actie, en een belangrijke bijdrage van actrice Michelle Williams. (tove)

Gravity

Play4, 21u

De shuttle van astronauten Sandra Bullock en George Clooney wordt vernietigd. Een reddingsoperatie zit er niet in. Ze zullen zelf een manier moeten bedenken om terug te keren naar de aarde. Gravity ziet er oogverblindend uit. Door de schitterende ruimtezichten op onze planeet, maar ook door het indrukwekkende camerawerk. Bekroond met 7 Oscars en een blockbusterhit in de bioscoop. (tove)

Zookeeper

Play6, za, 20.20u

Een film over dierenverzorger Griffin Keyes (Kevin James) die denkt dat hij ontslag zal moeten nemen om zijn droomvrouw te vinden. De beesten uit de dierentuin vinden dit maar niks, raken in paniek en besluiten om Griffin te adviseren. De film probeert vooral het verschil te maken door de komische momenten en slaagt daar met brio in. Ondergewaardeerde comedy met een perfecte rol voor Kevin James. (tove)