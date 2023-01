Cyber Response Team moet Vlaamse lokale besturen beter beveiligen tegen cyberaanvallen

Verschillende Vlaamse steden en gemeenten (Antwerpen, Diest en Zwijndrecht) kregen de afgelopen tijd af te rekenen met cyberincidenten. Het aantal aanvallen op de ICT-infrastructuur van lokale besturen neemt ook toe. Dergelijke cyberaanvallen kunnen niet alleen een impact hebben op de werking van ICT-systemen van overheden, ze kunnen ook leiden tot het verlies van data, waaronder persoonsgegevens.

Volgens minister-president Jan Jambon zijn er bovendien signalen vanuit het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Staatsveiligheid dat er mogelijk nog andere centrumsteden geviseerd kunnen worden.

Open VLD-minister Bart Somers kondigde eerder al de oprichting van een ‘war room’ aan om lokale besturen beter te beschermen. Die war room komt er nu in de vorm van een Cyber Response Team (CRT). Dat team moet “lokale overheden actief ondersteunen als er zich een incident voordoet” en het zal besturen ook “preventief advies geven om een incident te vermijden”. Het CRT zal opereren in nauwe samenwerking met onder andere het CCB en de politiediensten. De Vlaamse regering voorziet eenmalig 1 miljoen euro voor de periode 2022-2023. De regering-Jambon wil daarnaast versneld investeren in de strategie rond informatieveiligheid.