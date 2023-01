Twee aanrijdingen op vrijdag de dertiende in Alken

Vrijdag rond 11.30 uur is een 21-jarige man uit Kinrooi gewond geraakt bij een ongeval in de Klein-Kolmenstraat in Alken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een auto botste er tegen de aanhangwagen van een andere auto.

Rond 8 uur in de ochtend zijn op de Steenweg twee auto’s en een lichte vrachtwagen gebotst. Bij de aanrijding vielen drie lichtgewonden: een 66-jarige en een 17-jarige Truienaar en een vrouw van 23 uit Alken. Ze hebben een arts geraadpleegd voor een medische controle.

