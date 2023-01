Acteurskoppel Angela Schijf en Tom Van Landuyt zet herenhuis te koop voor 1,4 miljoen euro

Acteurskoppel Angela Schijf (43) en Tom Van Landuyt (55) verlaten hun prachtig herenhuis in de Isabella Brantstraat in Antwerpen. Dat bevestigt Filip Van Bellinghen van ERA Stadsgoed. Op de site van het vastgoedkantoor is het pand te bewonderen. De vraagprijs? Bijna 1,4 miljoen euro.

“2023 brengt sowieso een nieuw avontuur”, schrijft Angela Schijf op Instagram bij een foto van een ERA Stadsgoed-bord aan haar gevel. De Flikken Maastricht-actrice en haar gezin trekken weg uit het herenhuis waar ze jarenlang hebben gewoond.

“De woning is na de feestdagen te koop gezet”, bevestigt vastgoedmakelaar Filip Van Bellinghen. “Er is interesse, ja. We zijn al met enkele potentiële kopers aan het praten. Het pand ligt in een erg populaire buurt.” De Isabella Brantstraat is gelegen in de Harmonie-wijk.

Het koppel woonde met hun drie dochters in een honderd jaar oud herenhuis van 468m². Het huis, dat volledig gerenoveerd werd, telt vier slaapkamers, twee badkamers, een speelkamer, hobbyruimte, bureau, een halfopen keuken en een tuin.

Angela Schijf liet in het verleden al verstaan dat ze op termijn de stad wou verlaten. “Ik zou best de stad uit willen”, zei de actrice een paar jaar terug in de Nederlandse Flair. “Er zijn nog geen concrete plannen, maar ik ben daar wel mee bezig. Misschien dat de komende jaren wel wat reuring brengen op dat vlak.” Dat lijkt nu dus gebeurd te zijn.

© ERA Stadsgoed

