Amerikaanse grootbanken bereiden zich voor op verslechtering economie

De grootste bank JPMorgan Chase verwacht sinds het vierde kwartaal een “milde recessie”, terwijl Citigroup en Bank of America vooral pessimistischer waren over de economische vooruitzichten. Wells Fargo had het over “een minder gunstig economisch klimaat”.

Om voorbereid te zijn voor het geval de klanten hun leningen niet meer kunnen afbetalen, hebben de banken hun reserves opgetrokken. JPMorgan Chase met 1,4 miljard dollar, 640 miljoen dollar bij Citigroup, 403 miljoen bij Bank of America en 397 miljoen bij Wells Fargo.

De grootbanken konden de voorbije maanden wel nog winst boeken, zij het soms minder hoog dan in 2021. Bij JPMorgan steeg de winst in het vierde kwartaal met 6 procent tot 11 miljard dollar. Ook Bank of America kon meer winst maken: +2 procent tot 6,9 miljard dollar. Citigroup daarentegen zag de winst met een vijfde dalen, tot 2,5 miljard dollar en Wells Fargo moest zelfs genoegen nemen met een halvering, tot 2,9 miljard.

Coronapandemie minder voelbaar

Volgens Jamie Dimon, topman van JPMorgan, blijft de Amerikaanse economie solide: consumenten blijven geld uitgeven en bedrijven blijven gezond, klonk het. De debet- en kredietkaartuitgaven stegen bij de bank met 9 procent. Daarnaast zouden ook de effecten van de coronapandemie minder voelbaar zijn. De bank ziet wel nog heel wat onzekerheid over de gevolgen van de geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de inflatie. JPMorgan blijft dan ook “waakzaam”.

Door de hogere rente, zagen de meeste banken hun inkomsten stijgen. Maar de renteverhogingen van de Federal Reserve hebben ook een negatief effect, bijvoorbeeld op de huizenmarkt waardoor er minder transacties plaatsvonden. Heel wat bedrijven aarzelen ook om overnames of een beursgang te doen, ook die inkomsten vielen tegen.