Nachtelijke controles: 9 bestuurders onder invloed en 162 km/u op Universiteitslaan

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft politie LRH negen bestuurders onderschept die onder invloed reden. Vier van hen hadden drugs genomen, de overige vijf hadden te veel gedronken. Een van de bestuurders kroop even later toch weer achter het stuur ook al had hij zijn rijbewijs tijdelijk moeten afgeven. Zijn auto werd getakeld. De politie hield mobiele controles op meerdere plaatsen in Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven.

De politie kon ook een bestuurder onderscheppen die 162 km/u reed op de Universiteitslaan in Diepenbeek. Daar geldt maximaal 90 km/u. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren.

maw