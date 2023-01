Niemand twijfelt nog: er komt een nieuw Russisch offensief in Oekraïne, en daarom krijgt Kiev de wapens die het altijd al wilde

In de vroege lente of ten laatste de vroege zomer wil Rusland zich opnieuw wagen aan een grootschalig offensief in Oekraïne. Dat is de vaste overtuiging van Oekraïne en haar Westerse bondgenoten. Die laatste maken alles klaar om Kiev snel van het nodige materiaal te voorzien om de nieuwe aanval te beantwoorden. Wapens waar president Volodimir Zelenski al lang om vraagt, maar die hij tot nu niet kreeg. Aanwijzingen zijn er in elk geval genoeg dat het scenario in het Kremlin op tafel ligt.