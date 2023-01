Fiets van 58 scholieren niet in orde bij controle aan Sint-Franciscuscollege

Aan het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder heeft de politie 58 jongeren-pv’s opgesteld voor scholieren wiens fiets niet in orde was. Bij de meesten was de fietsverlichting niet zoals het hoort. Enkele fietsen waren technisch niet in orde. De jongeren worden uitgenodigd voor het volgen van een verkeersklas.

