Julia Roberts verrast door tv-programma: “Biologisch ben je geen Roberts”

Actrice Julia Roberts (55) is te weten gekomen dat biologisch gezien haar achternaam eigenlijk niet Roberts zou moeten zijn. Dat leerde ze in het tv-programma Finding You Roots, die haar stamboom uitzochten.

Het team achter het tv-programma is bijna 200 jaar terug in de tijd gegaan om de stamboom van de actrice te recreëren. Historicus Henry Louise Gates Jr. vertelde tijdens het programma dat er wel mensen met de achternaam Roberts in haar familie voorkomen, maar dat die naam eigenlijk niet háár achternaam zou moeten zijn.

De overgrootvader van de actrice werd in 1878 geboren als John Roberts in Douglas County. Zijn moeder heette Rhoda Suttle. Uit documenten in het archief blijkt dat Suttle trouwde met Willis Roberts en dat het die achternaam is die al generaties wordt doorgegeven. Maar Willis Roberts zou blijkbaar tien jaar voor de geboorte van John Roberts gestorven zijn. Dat betekent dat de actrice eigenlijk niet de achternaam Roberts kan dragen.

De historicus legt uit dat de administratie rond geboortecertificaten in de 19de eeuw niet helemaal op punt stond en dat er daardoor gaten zijn in wie de echte vaders zijn van de kinderen van Suttle. “Dit is heel onverwacht”, zei de actrice. “Ik denk dat niemand dit wist.” De historicus antwoordde: “Ik denk dat iedereen het wist, want haar echtgenoot was er niet meer en ze kreeg nog steeds baby’s.”

Uiteindelijk blijkt dat Julia Roberts eigenlijk Julia Mitchell zou moeten heten. Een man genaamd Henry Mitchell woonde samen met zijn vrouw en zes kinderen slechts enkele kilometers van Suttle rond de tijd dat haar overgrootvader John Roberts geboren werd. Mitchell zou in die tijd heel wat bezoekjes gebracht hebben aan Suttle. “Aan de ene kant ben ik sprakeloos en is het fascinerend. Aan de andere kant is er een deel van me dat, wanneer ik rustiger ben, nog steeds denkt: mijn familie is mijn familie.” Ze voegde eraan toe.“En ik geef de voorkeur aan de naam Roberts.”

