Lennart Mertens keert met onmiddellijke ingang terug naar SK Deinze: “Ik ben blij om weer op het oude nest te zitten”

Mertens was gedurende zes seizoenen de topschutter van de Tigers, waarin hij goed was voor 83 doelpunten. Hij vertrok vorige zomer naar Club NXT, maar keert nu na een halfjaar al terug. Hij kwam bij blauw-zwart elfmaal in actie, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en twee assists. Mertens is niet speelgerechtigd voor de thuiswedstrijd van aanstaande zondag tegen leider Beerschot, omdat dat om een uitgestelde match van december 2022 gaat. Mertens was vorige seizoen niet de enige sterkhouder uit de centrale as van de ploeg die vertrok. Zo zochten ook Viktor Boone (Union), Youssef Challouk (KV Kortrijk en intussen bij RWDM) en doelman Tom Vandenberghe (KV Kortrijk) andere oorden op.

“SK Deinze werd in februari 2022 door nieuwe eigenaars overgenomen”, begint Mertens zijn betoog. “Alles werd vernieuwd. Bovendien had ik weinig vertrouwen in de nieuwe Japanse coach Takahisa Shiraishi. Ik vond het beter om te vertrekken dan gefrustreerd bij SK Deinze achter te blijven. Ik vertrok met veel enthousiasme naar Club NXT. Het was leerrijk om met de eerste ploeg van blauw-zwart mee te trainen. Ik heb er veel opgestoken, maar voelde me er niet honderd procent goed in mijn vel. Ik moest er met veel regels rekening houden. Bovendien wordt er alles van bovenaf gestuurd. Ik zat in de laatste twee maanden vaak op de bank, maar kon leven met die realiteit. Deinze polste al eens in november. Er was tijdens de winterstop ook interesse van enkele andere clubs uit de Challenger Pro League en een buitenlandse club. Ik koos uiteindelijk voor de club die ik zeer goed ken en waar ik me thuis voel. Ik kreeg al veel positieve reacties van supporters van Deinze. Dit doet mij heel veel deugd.”

Zekerheid bij Deinze

“De nieuwe coach Marc Grosjean drong tijdens de besprekingen zeer sterk aan op mijn komst. Het is voor een speler van cruciaal belang dat de coach in hem gelooft. Ik ken Grosjean al jarenlang als coach van onze tegenstanders. Hij is een joviale man die het Belgische voetbal kent als zijn broekzak. Hij voert een heldere communicatie. De spelers weten zeer goed wat hij van hen verlangt. Zijn grote troef is duidelijkheid. Bovendien kon ik bij Deinze een langdurig contract tot mijn 34ste verjaardag tekenen, wat me zekerheid over mijn sportieve toekomst geeft.”

“Ik hoop dat SK Deinze alsnog in de top zes van de reguliere competitie eindigt. Ik vermoed dat hiervoor in de vijf resterende wedstrijden minstens elf op vijftien punten nodig is. Een moeilijke, maar niet onhaalbare doelstelling. Op vrijdag 27 januari komt Club NXT op bezoek. Dit is voor mij niet enkel een speciale match, omdat het om mijn ex-ploeg gaat. Het is ook een rechtstreekse tegenstander voor de top zes.”