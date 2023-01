Ongelooflijke buzzer-beater van Lisa Berkani van Kangoeroes Mechelen in Euroleague Women

In de wedstrijd tussen Kangoeroes Mechelen en het Hongaarse DTVK Therm-Hun, in het kader van de Euroleague Women, pakte Lisa Berkani, de Franse internationaal en guard van de Maneblussers, met een ongelooflijke verre buzzer-beater in de slotseconde van het tweede kwart en vanaf de eigen helft uit. Het mocht echter niet baten vermits Kangoeroes Mechelen met 60-96 de boot in ging.