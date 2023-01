Mia telt al zes keer vier generaties in Kinrooi

Kinrooi

Bij de familie Lemmens-Snijkers in Kinrooi werd zopas een heuglijk moment gevierd: stammoeder Mia Lemmens-Snijkers (85) kon voor het eerst pronken met zes keer vier generaties.

“Na een onderbreking door corona konden we eindelijk eens allemaal op de foto”, zegt een stralende Mia. Daarop zien we Mia met haar twee dochters Miet Van Eygen-Lemmens (59) en Leen Graus-Lemmens (56), kleindochters Sofie Leunen-Van Eygen (33), Sara Denier-Van Eygen (30) en Lien Van Nuland-Graus (31). Miet zorgde voor vier kleindochters en Leen voor twee: Emely Leunen (geboren in 2019), Cleo Leunen (geboren in 2021), Livie Denier (geboren in 2020), Élou Denier (geboren in 2022), Eva Van Nuland (geboren in 2021) en Kato Van Nuland (geboren in 2022). (pabr)