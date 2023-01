Brighton-coach weert Leandro Trossard uit selectie voor topper tegen Liverpool: “Hij verliet training zonder iets te zeggen”

De Italiaanse coach van Brighton & Hove Albion zei vorige week al dat hij vond dat Trossard niet geweldig in vorm zat sinds zijn terugkomst van het WK. “Trossard is een goeie speler, maar ik wil hem aan honderd procent zien, sinds het WK is dat niet meer het geval”, aldus De Zerbi vorige week.

Voor de competitiematch tegen Everton op 3 januari was Trossard al naar de bank verdwenen. Brighton won met 1-4, Trossard mocht zelfs niet invallen. En vorig weekend was er de FA Cup-wedstrijd tegen Middlesbrough, waarvoor Trossard niet eens in de wedstrijdselectie zat. Nu is dat voor de competitiematch tegen Liverpool opnieuw niet het geval.

De Zerbi stoort zich aan attitude

“Leandro staat niet op de lijst van spelers voor de wedstrijd van morgen”, aldus De Zerbi op zijn persconferentie. “Hij weet heel goed wat mijn mening is. Bij de laatste training voor de bekerwedstrijd tegen Middlesbrough verliet hij het veld zonder iets te zeggen wanneer hij doorhad dat hij niet zou spelen. En dat is niet goed.”

Roberto De Zerbi. — © REUTERS

“Ik heb hem maandag aangesproken en gezegd dat ik niet houd van zijn attitude en zijn gedrag”, ging De Zerbi nog even door. “Hij weet maar al te goed dat hij zeer hard moet werken als hij voor Brighton wil spelen. Wij zijn geen grote club zoals Real Madrid of Barcelona. Wij zijn Brighton en we hebben spelers nodig die even hard voor elkaar werken.”

De kans wordt groter en groter dat Trossard komende zomer vertrekt bij Brighton & Hove Albion. Zijn contract loopt af en hij legde al enkele voorstellen tot verlenging naast zich neer. “Ik weet niet wat het probleem is”, sloot De Zerbi het hoofdstuk-Trossard af op zijn persconferentie. “Of hij wil vertrekken of niet, dat weet ik niet. En dat is ook niet mijn probleem.”