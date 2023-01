Nu ook officieel: Burnley stelt Ameen Al-Dakhil voor … als Buzz Lightyear

Wat al een tijdje in de lucht hing, is nu ook officieel. Kanarie Ameen Al-Dakhil ruilt STVV voor Burnley, de club uit de Championship waar Vincent Kompany coach is. Met een hilarische Toy Story-video maakte Burnley de komst van haar winteraanwinst bekend.

‘There’s a Buzz around here’, zo tweette Burnley vrijdagmiddag bij een video van de bekende Disney-film, waarbij het hoofd van Ameen Al-Dakhil op dat van tekenfilmfiguur Buzz Lightyear werd geplakt.

Al-Dakhil tekende een contract voor drieënhalve seizoenen bij de Engelse tweedeklasser. Over de transfersom werd niet gecommuniceerd. Hij zal het rugnummer 28 dragen bij zijn nieuwe club.

“Niet veel geslapen”

“Ik ben heel enthousiast om hier mijn handtekening te zetten”, reageert Al-Dakhil op de clubwebsite. “Iedereen die ik hier tegenkom, is heel vriendelijk. Burnley is een fantastische club om mijn volgende stappen als voetballer te zetten. Ik kan hier nog veel leren en beter worden.”

“Het was een heel drukke week voor mij”, aldus nog Al-Dakhil, die woensdagavond nog met STVV aan de slag was in het bekerduel in en tegen Zulte Waregem. “Ik heb niet veel geslapen maar het was het allemaal waard.”

Via een persbericht van STVV komt ook sportief directeur André Pinto terug op de lucratieve transfer van de verdediger: “We werken keihard om de financiële realiteit te verzoenen met de sportieve ambities van de club. De voorbije seizoenen hebben we sterk gepresteerd, en we doen er alles aan om ook in de tweede seizoenshelft een competitieve ploeg op de been te brengen”, aldus Pinto.