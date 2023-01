In Maaseik hebben ze dynamictennis ontdekt

Iedere vrijdagmorgen ontmoeten een groep mannen en vrouwen elkaar in sporthal De Borg in Neeroeteren om samen dynamictennis te spelen, een sport die intussen populair is in Nederland, maar nog vrij onbekend in Vlaanderen.

Het begon toen de sportdienst van Maaseik enkele jaren geleden een initiatie dynamictennis organiseerde. Een handvol geïnteresseerden kwam opdagen en zo ging de bal aan het rollen. De coronacrisis zorgde voor onderbrekeningen en andere perikelen, maar vandaag is er een vaste kern van 15 spelers die elkaar wekelijks treffen in Neeroeteren. Ze komen uit Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren, maar ook uit Kinrooi, Opglabbeek en Stokkem. “De sporthal is voor ons gereserveerd”, klinkt het. “Als we hier aankomen, zijn de speelvelden al helemaal klaar en als we vertrekken zorgen ze er ervoor dat alles keurig wordt opgeruimd.”

Toch blijft de sport nog wat onder de radar: onbekend maakt onbemind. Misschien hielp het ook niet dat dynamictennis werd aangekondigd bij de seniorensporten. "In onze groep zijn er inderdaad zeventigers en zestigers, maar ook vijftigers en veertigers", zeggen de deelnemers. "Het is geen sport voor senioren, maar een die ook senioren nog zonder problemen kunnen beoefenen." In Nederland blijkt duidelijk dat het een sport is voor iedereen, daar zijn er heel wat jongere deelnemers.

Minder blessures

Dynamictennis is een soort van tennis, maar met een lichtgewicht racket en een al even lichte bal van veerkrachtig schuim. Bij tennis staat spierkracht centraal en dat zorgt voor de typische blessures. Bij dynamictennis is al die kracht niet nodig, maar draait het meer om plaatsing en afwisseling bij het slaan. Daardoor zijn blessures er eerder een uitzondering. Op die manier blijft de sport voor jong en oud toegankelijk. Wie al vaker een racket in handen heeft (gehad), vindt er onmiddellijk zijn draai in, maar in de praktijk blijkt dat helemaal geen voorwaarde te zijn. Ook ‘tennisleken’ kunnen al snel een aardig balletje mee slaan.

“We zijn geen echte club of vereniging, maar gewoon een groep enthousiaste spelers. Daarom doen we ook niet mee aan een echte competitie, hoofdzaak blijft ontspanning en plezier.” Dat betekent dat de wedstrijdjes altijd fair en gemoedelijk blijven, maar evengoed spannend en soms intens genoeg zijn om eens flink te zweten. Dat vochtverlies wordt na afloop met een warm of koud drankje en een gezellige babbel in de cafetaria weer netjes bijgewerkt.

Wie interesse heeft om zich sportief te amuseren, is altijd welkom om te komen kijken of te proberen in sporthal De Borg in Neeroeteren, op vrijdagvoormiddag van 10 tot 11.30 uur.