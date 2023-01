Sexy nonnen fleuren nieuwjaarsreceptie van Neos Lommel op

Eerst werd een glas bubbels geheven op de voorbije en de toekomstige werking van Neos Lommel. Voorzitter Nelly Hanegreefs bedankte de hardwerkende bestuursploeg en hief het glas op hen. Uit de analyse van de cijfers door penningmeester Jos Van Bommel over de laatste drie jaar, mét coronarestricties, bleek dat de leden op twee oren kunnen slapen: hun Neos is in goede handen, zowel financieel als organisatorisch. De agenda voor het komende jaar werd voorgesteld. Daarna werden de aanwezigen verrast door een optreden van de vier frivole nonnen die met een parodie op het strenge kloosterleven iedereen deed genieten. Vooral oudste lid Henri Mertens (92), want hij mocht de rozen plukken uit de jarretelles van de dames. Afgesloten werd er met gebak en koffie.