Waterpeil verhoogd en het gaat nog regenen

Op verschillende plaatsen in België ligt het waterpeil hoog door de neerslag die de afgelopen 24 uur gevallen is. Voor de IJzer werden vrijdagochtend de prewaakdrempels overschreden, staat er te lezen op Waterinfo.be, een website van de Vlaamse Overheid die informatie verschaft over mogelijke overstromingen en droogte. De piek werd vanochtend bereikt in Roesbrugge en in Lo-Fintele was het peil vrijdagochtend nog ligt stijgend.

Er werden al extra maatregelen genomen. Zo werd voor de afwatering van Leie en Boven-Schelde rond Gent het Afleidingskanaal ingezet. Ook het B4-stuw in zwijnaarde werd ingezet. De verdere afvoer via Evergem naar Terneuzen gebeurt in samenspraak met Nederland. Op de afwaterende kanalen zijn er momenteel drempeloverschrijdingen (Varsenare langs Kanaal Gent-Oostende in alarm, Maldegem langs Leopoldkanaal in prewaak). De keersluis in Beernem is gesloten.

Ook de alarmdrempel op de Durme, een zijrivier van de Schelde, overschreden. “De beheerder heeft de nodige maatregelen genomen door debiet over pompgemaal Ledebeek te verminderen. Ook wordt gebruik gemaakt van de overloop naar Molsbroek”, staat er te lezen. Langs de Moervaart zijn waakdrempels overschreden ter hoogte van Lokeren en Sinaai. De peilen waren er vrijdagochtendlicht dalend. Voor de Maas zal de piekafvoer - na de volgende belangrijke neerslagzone van zaterdag - pas tegen het einde van het weekend of maandag optreden.

Natte zaterdag

Er worden komende uren nog steeds buien verwacht, meldt het KMI. Voornamelijk in de oostelijke helft van het land worden wolkenvelden met nog enkele buien verwacht. Al moet geleidelijk aan ook daar de buienactiviteit afnemen en zullen de opklaringen talrijker worden.

Zaterdag wordt volgens de weersvoorspellingen opnieuw een kletsnatte regendag. Op de meeste plaatsen verwacht het KMI neerslaghoeveelheden tussen 10 en 15 liter per vierkante meter. In het zuiden van het land kan de totale neerslaghoeveelheden al oplopen tot rond 20 liter per vierkante meter. Voor Wallonië kondigt het KMI code geel aan in de provincies Luik, Namen en Luxemburg. In de rest van het land blijft code groen van toepassing.

Er is zaterdag ook wind op komst vanuit het zuidwesten. In heel het land zijn zaterdag rukwinden mogelijk tot rond 70 km/h. Lokaal zijn uitschieters mogelijk tussen 70 en 80 kilometer per uur. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag trekt de regenzone langzaam weg naar Duitsland.