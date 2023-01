Mark van Bommel blijft rekenen op Frey en blikt vooruit op drieluik tegen Union: “De zwaarste, maar niet de slechtste loting”

Antwerp – Union, wen er al maar aan. Zondag staan de nummers 2 en 3 tegenover elkaar in de competitie en in de halve finale van de Croky Cup wacht er nog een dubbele confrontatie tussen RAFC en RUSG. “De zwaarste, maar niet de slechtste loting”, aldus Mark van Bommel, die ook nog even terugkwam op de uitspraak van Michael Frey. “Ik ga ervan uit dat het niet zijn laatste wedstrijd voor Antwerp was.”

“Geen vragen over Genk?”, vroeg Mark van Bommel iets voorbij halfweg zijn persbabbel. De Nederlandse coach had duidelijk zin om het nog even over de referentiewedstrijd van afgelopen woensdag te hebben. “Het kwam dicht bij de manier waarop we heel graag willen spelen.”

Blij met ‘thuisvoordeel’ in de beker

Veel tijd om bij die 0-3 stil te staan is er echter niet, want zondag moet de Great Old alweer op bezoek bij de vicekampioen. En er was natuurlijk de loting voor de halve finale van de beker, waar óók Union uit de trommel kwam. “We hadden al een mooi lijstje, daar kunnen nog wel twee topmatchen bij. Op papier is het de zwaarste loting, maar ik vind het niet de slechtst mogelijke. Ik ben blij dat we de return voor eigen publiek spelen. Het is geen garantie om door te stoten (dat bewees Basaksehir eind augustus op de Bosuil, red.), maar gevoelsmatig is het gewoon prettiger. Zeker als we voor een publiek als het onze kunnen spelen.”

Maar eerst is er dus de topper van zondag. Antwerp bewees woensdag dat het dodelijk kan zijn op de tegenaanval, maar dat is Union ook. “Ik ken hun plannetje niet, maar wij willen altijd de bal hebben”, blikt Van Bommel vooruit op de zespuntenmatch. Want dat kan de kloof worden als Union zondag wint. “We moeten het als één wedstrijd bekijken. Wat er daarna komt is niet interessant. Zo moet je het benaderen in een drukke maand. Het klassement is nu niet echt van tel. Union is een efficiënte ploeg die haar systeem goed hanteert.”

© Dick Demey

“We lossen het wel op met Frey”

Na de zege tegen Genk liet een boze Michael Frey onderweg naar de spelersbus verstaan dat het zijn laatste wedstrijd voor Antwerp was. De Antwerpse topschutter van vorig seizoen is zijn invallersstatuut beu. “Michael is ontevreden. Dat is iedere voetballer als hij niet speelt. Elke voetballer zit vol emotie en dat was de uiting van Michael. Maar ik ga er niet van uit dat het zijn laatste match voor de club was. Als je twee spitsen zoals de onze hebt, dan wil je niet dat ze vertrekken. Ik wil dus niet dat hij vertrekt. Bovendien heeft hij hier nog een contract (tot medio 2024, red.). We komen er samen wel uit. We lossen het op een goede manier op”, aldus Van Bommel, die ook bevestigde dat hij al met Frey gesproken heeft.

Frey komt dus in aanmerking om te spelen. Langdurig geblesseerden Miyoshi, Engels en Vines zijn niet beschikbaar en ook voor Haroun -die al wel met de groep meetraint- komt Union nog te vroeg. “Verder is Yusuf out en zijn Gerkens, Valencia, Scott en Ekkelenkamp twijfelgevallen.”