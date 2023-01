Red Lions trainen een laatste keer voor opener WK hockey, Dohmen en Van Doren krijgen rust

Tijdens de laatste training, onder een loden hitte, ging de aandacht vooral naar afwerkingsvormen. Dohmen was aanwezig, maar bleef aan de kant. De Brusselaar is nog maar net hersteld van een griepaanval. Naar verwachting zal hij zaterdag ook niet in actie komen.

“Bij aankomst in India kreeg hij een virus”, legde bondscoach Michel van den Heuvel vrijdag uit. “In het belang van de rest van het toernooi zal hij zaterdag waarschijnlijk niet spelen.”

Arthur Van Doren van zijn kant had last van rugpijn. Hij deed enkele individuele oefeningen aan de zijlijn. Zijn afwezigheid lijkt geen reden tot paniek.

Denayer en Wegnez zijn op hun hoede

De Red Lions (FIH 2) zijn zaterdag in hun eerste WK-duel in India torenhoog favoriet tegen Zuid-Korea (FIH 10). De partij moet echter altijd nog gespeeld worden, en de Belgen zijn dan ook op hun hoede.

“Ze zijn een bedreiging”, zei kapitein Felix Denayer vrijdag. “Het is een trotse ploeg, met een grote geschiedenis. Toen ik begon met hockey was Zuid-Korea een mondiale topploeg. Een van de spelers van toen is nu de bondscoach. Ze beschikken over enkele sterke spelers.”

De Koreanen werden vorig jaar voor de vijfde keer in hun geschiedenis Aziatisch kampioen. Begin jaren 2000 schitterden ze met zilver op de Olympische Spelen in Sydney en twee vierde plaatsen op WK’s (2002 en 2006). “Hun belangrijkste wapens zijn de strafcorner en het snelle spel dat ze spelen”, aldus Denayer. “Het is een krachtige ploeg, en ze zijn technisch begaafd. Het is leuk om tegen zo’n teams te spelen. Het is een team met een andere cultuur dan hetgeen we in Europa gewoon zijn. Ze spelen minder tactisch.”

Victor Wegnez kwam terug op de voorbereidingswedstrijd van de Lions tegen Zuid-Korea. In december tijdens de stage in het Spaanse Cadiz klopten de Belgen Zuid-Korea met 6-2. “Het was een goede wedstrijd, tegen een team met een voor ons ongewone stijl. Ik denk dat ze die dag wel niet hun echte spel speelden. Ik verwacht een ander team zaterdag.”