Ontdek hier het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad 2023: Molenberg en Lange Munte keren terug, 12 hellingen en nieuwe finish in Ninove

Ook in 2023 zal de Omloop het Nieuwsblad de eerste Europese WorldTourwedstrijd op Europese bodem zijn. Op zaterdag 25 februari beginnen de mannen in Gent aan hun 78ste en de vrouwen aan hun 17de editie van de Vlaamse openingsklassieker.

Praktisch 78e Omloop Het Nieuwsblad

Categorie: WorldTour

Wanneer: zaterdag 25 februari

Start: om 10u55 in Gent

Afstand: 207,3 km

Aankomst: omstreeks 16u00 in Ninove

LEES OOK. WIELERKALENDER 2023. Ontdek hier wanneer de belangrijkste koersen plaatsvinden

Feestelijke opening van het wielervoorjaar

Het is nu al een paar jaar een traditie geworden waar reikhalzend naar wordt uitgekeken: de ploegenpresentaties in het iconisch Kuipke van Gent, waar met een heuse show het Vlaamse wielervoorjaar officieel wordt geopend en de renners en rensters onder de pompende beats van de huis-dj een eerste keer luidkeels worden verwelkomd en aangemoedigd.

Al om 8 uur gaan de deuren van ’t Kuipke open, vanaf 9u30 volgt de startpresentatie van de elite mannen en om 12u de startpresentatie bij de vrouwen.

© DVH

Molenberg en Lange Munte terug in parcours

Na de start in Gent krijgen mannen en vrouwen respectievelijk een parcours van exact 207,3 en 132,2 km voorgeschoteld, met onderweg weinig veranderingen ten opzichte van 2022. Er is uiteraard opnieuw een sleutelrol weggelegd voor het duo Haaghoek-Leberg.

Daarnaast keren de Molenberg en Lange Munte terug in het parcours. De vervelend oplopende kasseien van de Lange Munte komen nog voor halfweg koers maar de Molenberg, vorig jaar door wegenwerken niet in het parcours van de openingsklassieker, luidt op 40 km de identieke finale bij mannen en vrouwen in. Vervolgens wacht bij de mannen de derde passage over de Leberg, gevolgd door Berendries en Elverenberg-Vossenhol. In volle finale ontbreken ook in 2023 de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg niet, waarna nog twaalf zenuwslopende kilometers wachten richting aankomstplaats Ninove.

Vanaf 2023 ligt de streep echter niet langer op de Onderwijslaan, maar op de Elisabethlaan. “De nieuwe Via Roma in Vlaanderen” moet een sportief aantrekkelijkere laatste kilometer opleveren, met een bredere aankomst die bovendien licht bergop loopt.

De 12 hellingen:

1. Leberg (1000 meter lang, 4,4% gemiddeld en 10,1% maximaal stijgingspercentage)

2. Kattenberg (900m, 5,7% gem. en 10,3% max.)

3. Leberg (1000m, 4,4% gem. en 10,1% max.)

4. Hostellerie (1300m, 4,3% gem. en 8,3% max.)

5. Valkenberg (1000m, 5,5% gem. en 10,9% max.)

6. Wolvenberg (650m, 6,3% gem. en 17% max.)

7. Molenberg (500m, 6,7% gem. en 10,9% max.)

8. Leberg (1000m, 4,4% gem. en 10,1% max.)

9. Berendries (900m, 7,3% gem. en 13% max.)

10. Elverenberg-Vossenhol (1300m, 4,9% gem. en 9,8% max.)

11. Muur (1100m, kassei, 8,3% gem. en 20% max.)

12. Bosberg (1350m, kassei, 5% gem. en 11% max.)

De 8 kasseistroken:

1. Haaghoek (1700m)

2. Lange Munte (400m)

3. Holleweg (1500m)

4. Haaghoek (1700m)

5. Paddestraat (2400m)

6. Holleweg (1500m)

7. Kerkgate (2500m)

8. Jagerij (800m)

© Peter Malaise

Belangrijkste passages:

10u55: start op Emile Clauslaan in Gent

omstreeks 12u00: eerste passage Haaghoek-Leberg

omstreeks 13u51: tweede passage Haaghoek-Leberg

omstreeks 14u30: Valkenberg

omstreeks 14u45: Wolvenberg, meteen gevolgd door Kerkgate en Jagerij

omstreeks 15u02: Molenberg

omstreeks 15u18: Berendries, meteen gevolgd door Elverenberg-Vossenhol

omstreeks 15u37: Muur-Kapelmuur

omstreeks 15u43: Bosberg

omstreeks 16u00: aankomst op de Elisabethlaan in Ninove

Geen Van Aert of Van der Poel, genoeg andere toppers!

Dit jaar laat Wout van Aert de Omloop links liggen, de titelverdediger kiest dit jaar voor de Strade Bianche op 4 maart als seizoensopener. Net als zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel, overigens. Maar niet getreurd: er komen nog genoeg toppers aan de start.

De 20-jarige Arnaud De Lie is één van dé blikvangers aan de start: de nieuwe ster van Lotto-Dstny was in 2023 meteen op de afspraak en met zijn snelle benen behoort hij sowieso tot de favorieten in Ninove. Tom Pidcock is misschien wel de grootste naam aan de start, maar de concurrentie is niet min met onder meer Jasper Philipsen, Tiesj Benoot, Dylan Van Baarle, Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Zdenek Stybar, Alexander Kristoff, Peter Sagan, Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen op de voorlopige deelnemerslijst.

© Getty Images

Zo was het vorig seizoen: indrukwekkende Wout van Aert

Wie anders dan Wout van Aert heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Een vroege vlucht van zeven met één landgenoot, Ruben Apers, kleurde de eerste uren van de koers maar Jumbo-Visma controleerde in dienst van Van Aert. Een bedrijvig Lotto-Soudal dropte met Philippe Gilbert een eerste bommetje op de Valkenberg. Op de Holleweg brak de finale pas echt open, ook door een valpartij met onder meer Victor Campenaerts. Op iets minder dan vijftig kilometer van de finish werden de laatste vroege vluchters ingerekend. Tiesj Benoot lanceerde een drietrapsraket op de Berendries en kwam ook als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen maar een select peloton kwam terug. En dan was het moment van Van Aert aangebroken: de Kempenaar reed in de aanloop van de Bosberg op zijn eentje weg van alles en iedereen, en won op de mooist mogelijke manier: solo. De toen nog actieve Sonny Colbrelli en Greg Van Avermaet mochten mee op het podium.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De laatste tien winnaars:

2022: Wout van Aert

2021: Davide Ballerini

2020: Jasper Stuyven

2019: Zdenek Stybar

2018: Michael Valgren

2017: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

2015: Ian Stannard

2014: Ian Stannard

2013: Luca Paolini

© BELGA

Praktisch 17e Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen

Categorie: WorldTour

Wanneer: zaterdag 25 februari

Start: om 13u25 in Gent

Afstand: 132,2 km

Aankomst: omstreeks 17u15 in Ninove

Zelfde finale als de mannen, 8 hellingen

Het parcours van de vrouwen is 132,2 kilometer lang, en de laatste 56 kilometer (vanaf de Holleweg en de Wolvenberg) worden op hetzelfde parcours als de mannen gereden. Het publiek in de finale krijgt dus waar voor haar geld.

Met alleen de Edelareberg er apart bij, krijgen de vrouwen in totaal acht helingen voorgeschoteld.

Belangrijkste passages:

om 13u25: start in Gent

omstreeks 15u42: Edelareberg

omstreeks 15u49:Wolvenberg

omstreeks 16u09: Molenberg

omstreeks 16u21: Leberg

omstreeks 16u 27: Berendries

omstreeks 16u31: Elverenberg-Vossenhol

omstreeks 16u49: Muur

omstreeks 16u55: Bosberg

omstreeks 17u15: aankomst in Ninove

Zo was het vorig jaar: Annemiek van Vleuten na beklijvende sprint

Vorig jaar voerde Annemiek van Vleuten in de Omloop Het Nieuwsblad een (eerste) nummertje op. Ze moest in de finale in haar eentje opboksen tegen het numerieke overtal van SD Worx, maar zelfs een Demi Vollering die vanaf de top van de Bosberg als een zandzak in haar wiel zat, kon haar niet van de overwinning houden. In een sprint met twee trok Van Vleuten aan het langste eind. Belgisch kampioene Lotte Kopecky sprintte niet meer voor de derde plek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De laatste tien winnaars:

2013: Tiffany Cromwell

2014: Amy Pieters

2015: Anna van der Breggen

2016: Elizabeth Armitstead

2017: Lucinda Brand

2018: Christina Siggaard

2019: Chantal Blaak

2020: Annemiek van Vleuten

2021: Anna van der Breggen

2022: Annemiek van Vleuten