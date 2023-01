Mamma mia! Belgian Cat Julie Vanloo haalt haar beste moves boven en dribbelt tegenstander helemaal gek

Kyara Linskens (13 ptn, 9 rbds in 18 min) en Julie Vanloo (16 ptn, 7 assists in 28 min) hadden met Montpellier in de Eurocup een achterstand van zestien punten uit de heenwedstrijd (79-63) weg te werken tegen Rode ster Belgrado. Daar slaagden de Belgian Cats met brio in. Het werd 96-66. Goed voor kwalificatie voor de 1/8ste finales. Onderweg tekende Vanloo, die in bloedvorm verkeert, alweer voor een fantastische dribbel. Ze brak daarbij figuurlijk het been van haar tegenstander en deelde vervolgens een assist uit voor een score.