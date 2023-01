Zware regenval vormt terrein van BK veldrijden om tot stevige modderpoel: “Parcours aanpassen? Dat is geen optie”

Het hele terrein van het BK veldrijden ligt er modderig bij. “Donderdag stond het terrein aan de rechteroever van de Durme, op de Heirbrug, ook al grotendeels onder water”, vertelt organisator Bram De Brauwer tussen twee telefoontjes en oproepen via de walkietalkie door.

“Daar staan ook de viptenten waar we zondag zo’n 3.000 mensen verwachten. Maar die hoeven zich geen zorgen te maken. Alle tenten zullen perfect bereikbaar zijn. We hebben al enkele vrachtwagens boomschors laten aanrukken. Die ondergrond leggen we boven op de rijplaten, waardoor al onze gasten comfortabel kunnen worden ontvangen.” (Lees verder onder foto)

De grote lading houtschors moet de viptenten droog houden. — © ies

“Wat er ook gebeurt, het parcours wijzigt niet meer. Dat hebben we vrijdagochtend samen met de afgevaardigde van de wielerbond beslist”, zegt Bram. “Dat betekent dus wel dat het voor de renners zondag een stukje lopen wordt op het grasland aan de Heirbrug. Het stuk in het park ligt perfect berijdbaar. Daar heeft de regenval geen vat op.”

Duikteams

Ook het peil van de Durme staat bijzonder hoog. De renners rijden via een ponton ook twee keer per ronde over de Durme. “Maar ook daar maken we ons geen zorgen om”, zegt Bram. “We hebben met de firma Heye eerder al een veel groter ponton gelegd op de Schelde waar de renners over moesten. Het ponton is trouwens niet toegankelijk voor het publiek. Mocht er toch iets mis gaan, kunnen we rekenen op een duikteam van de brandweer.”

Vrijdag vond ook nog een laatste inspectie plaats met alle veiligheidsdiensten. “We hebben bezoek gekregen van de politie van Lokeren, de brandweer en uiteraard ook van alle mogelijke keuringsinstanties die de veiligheid inzake stabiliteit en elektriciteit kwamen nakijken”, vervolgt De Brauwer. “Zelfs de spoorwegpolitie kwam langs aangezien een deel van ons parcours vlak naast het station ligt. Maar niemand had ook maar enige opmerking.”

“Die laatste uren voor de wedstrijden starten zijn uiteraard altijd wel spannend”, klinkt het. “Maar we hebben al wat ervaring opgebouwd. Want ook in Kruibeke en op Antwerpen-Linkeroever organiseerden we al een BK. We hebben daardoor een schitterende groep mensen opgebouwd. Iedereen weet perfect wat hij of zij moet doen.”

De organisatoren hebben momenteel dus alles onder controle en zijn duidelijk op alles voorbereid. “Het wordt een echte crosshoogdag. Volgens de laatste weerberichten krijgen we zondag zelfs de zon te zien. Schitterend”, besluit de organisator.