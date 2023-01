Geschorste Wouter Vrancken niet langs de lijn tegen Zulte Waregem: “Ik ga mijn kas opvreten”

Wouter Vrancken kreeg vorige zondag voor het eerst rood als coach, maar was in zijn periode bij KV Mechelen al wel twee keer geschorst na vijf gele kaarten. Op AA Gent (2-2) en thuis tegen Charleroi (1-0) gaf hij met succes de scepter door aan zijn assistenten.

“Telkens volgde ik de wedstrijd vanuit een skybox”, zegt Vrancken, die zich vanaf anderhalf uur voor de wedstrijd moet afzonderen van zijn spelers. “Ze hebben er de vloerbekleding moeten vervangen, zoveel rondjes heb ik rond de tafel gedraaid. Ook zaterdag zal ik mijn kas opvreten. Ik weet nog niet waar ik de match zal volgen. Misschien wel in de trainerskamer: daar is het makkelijker om dingen te noteren, die we kunnen gebruiken richting volgende wedstrijd.”

Kevin Van Dessel wordt T1 voor één dag. Vrancken is ervan overtuigd dat Van Dessel zich, met de rest van de staf, vlekkeloos van zijn taak zal kwijten. “De spelers zullen amper een verschil ervaren, omdat wij met de staf allemaal dezelfde taal spreken. Zelfs op de momenten dat er iets onverwachts gebeurt of het niet loopt zoals verwacht.”

Als trainer is het niet mijn taak om spelers tevreden te stellen, in topsport speelt de beste ploeg. Wouter Vrancken

Niet roteren om te roteren

Met Munoz-Paintsil is ook de gevaarlijke Genkse rechterflank geschorst. Zo komt Preciado aan de aftrap, in combinatie met Carstensen of de nieuwste aanwinst Sor. “Carstensen is een jonge speler met een enorm potentieel. Hij is op en top prof en ligt bovendien erg goed in de groep. Ook Sor is fysiek klaar om eventueel te starten, zo bleek uit de testen. Voor een nieuwkomer ligt het niet voor de hand om meteen je stempel te drukken. Sor moet lef durven tonen, op dat vlak was het niet slecht dat hij woensdag een half uur kon spelen. Want je moet je goed in je vel voelen om met lef te kunnen voetballen.”

Verder zal Vrancken in deze drukke tijden niet zomaar elke week zijn ploeg door mekaar halen. “Ik roteer nooit om te roteren. Als trainer is het niet mijn taak om spelers tevreden te stellen, in topsport speelt de beste ploeg. Maar als de medische staf of een speler zelf aangeeft dat het aangewezen is om iemand rust te gunnen, dan zullen we dat zeker doen.”

Niet alles slecht tegen Antwerp

De Genkse coach kwam ook nog terug op de bekeruitschakeling tegen Antwerp. “Natuurlijk zijn er veel dingen die beter kunnen, als je met 0-3 verliest. We moeten kritisch zijn voor onszelf. Ik vond ons vooral te afwachtend in de duels en na balverlies, we waren onvoldoende proactief. Er waren ook veel te veel slordigheden aan de bal. Maar anderzijds was Antwerp superefficiënt, uit hun drie eerste kansen puurden ze drie goals. Dat is een kwaliteit. Tegelijkertijd zegt het ook veel dat we afgedwongen hebben dat topclubs als Antwerp en Club Brugge tegen ons vanuit de reactie voetballen.”

Dat zal ook Zulte Waregem doen. “Een ploeg die voetbalt met vertrouwen en niet meer te vergelijken valt met de ploeg die we klopten in de heenronde. Nadat eerst Gano er opnieuw bijkwam, haalden ze met Vormer en Brüls twee ervaren spelers, die ook de rest van de ploeg beter doen renderen.”

Vincent Kompany informeerde in de zomer naar Mike Trésor. Mijn antwoord kwam snel: daar blijf je van af. Wouter Vrancken

Kompany informeerde naar Trésor

Wouter Vrancken wilde niet ingaan op de Genkse gesprekken met Anouar Ait El Hadj. Of op de vraag of hij tijdens zijn bezoek aan Vincent Kompany in Burnley had gesproken over de speler van Anderlecht.

“Natuurlijk praatten wij al vaker over spelers. We hebben niet precies dezelfde tactische visie maar houden wel van dezelfde profielen. Zo kan ik verklappen dat vorige zomer Vincent Kompany nog bij me informeerde of wij nog plannen hadden met Mike Trésor. Mijn antwoord kwam snel. (Lacht) Daar blijf je van af.”

Voor de wedstrijd van zaterdag selecteerde Vrancken een 20-koppige wedstrijdkern. De 22 spelers van tegen Antwerp min de geschorsten Paintsil en Munoz.