Brecht Paruys is goed op weg om met Meeuwen A een vaste stek op te eisen in de middenmoot van eerste provinciale. De 31-jarige leraar uit Meeuwen is al bijna een kwarteeuw actief bij geel-zwart: als (jeugd)speler, jeugdtrainer, T2 én T1. “Ik zie in coaching meer perspectieven dan zelf voetballen.”