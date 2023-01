Rampage Open Air huurt hotel af exclusief voor festivalbezoekers

Het muziekfestival Rampage Open Air in Lommel gaat voor het eerst een volledig hotel afhuren voor haar bezoekers. Van 30 juni tot 2 juli wordt het Corbie Hotel in het centrum van Lommel omgedoopt tot het Rampage hotel en is het enkel toegankelijk voor festivalbezoekers. Rampage lokte vorig jaar 36.000 bezoekers en is het eerste festival in Limburg dat deze service aan hun bezoekers biedt. Het hotel zal tijdens het festival de regels ook wat versoepelen.