Afrikaans stekelvarken opgevangen in Natuurhulpcentrum: “Het zat aan de pmd-zakken te snuffelen”

Bewoners van het landelijke Rauwelkoven in Geel stonden donderdagavond plots oog in oog met een ongewone bezoeker: een Afrikaans stekelvarken zwierf er langs de huizen. Vermoedelijk is het dier ergens ontsnapt. Het Natuurhulpcentrum uit Oudsbergen kwam het beestje ophalen.

De kans dat je in de landelijke buitengebieden van Geel een everzwijn of wolf tegen het lijf loopt, is al een tijdje niet ondenkbaar meer. Maar dat je in het wild oog in oog komt te staan met een Afrikaans stekelvarken is wel hoogst ongewoon. Want zoals de naam al verklapt, heeft het dier met zijn tientallen centimeters lange, zwart-witte stekels normaal zijn habitat op het zwarte continent. En toch dook het donderdagavond plots in het Geelse Rauwelkoven op.

“Het was al donker toen we gisteren (donderdag, red.) rond 17u in onze auto stapten om naar de winkel te rijden”, vertelt Anne-Mie Vangeel. “Toen we van onze oprit reden, zagen we beweging aan de blauwe pmd-zakken die onze overbuur al aan de straatkant klaar had gelegd voor de ophaling. We merkten dat een dier aan de zakken snuffelde en ze probeerde open te krijgen. We zagen in het duister allerlei uitsteeksels en dachten even aan een pauw. Maar toen we er met de lichten van onze auto op schenen, wisten we niet wat we zagen. Het waren geen veren, maar echte stekels.”

“Kruising van everzwijn en pinegel”

De buurtbewoonster zegt ze dat ze dit rare dier nog nooit eerder had gezien. “Ik omschreef het als een kruising van een everzwijn en een pinegel. Het had de platte snuit van een everzwijn en de stekels van een egel, maar dan veel langer. We slaagden er niet in om onze overbuur te pakken te krijgen. Zelf durfden we niet goed uit te stappen. Nadat we vanuit de auto een tijdje hadden zitten kijken, zijn we toch maar naar de winkel gereden.”

Niet veel later kwam het bericht dat een andere buur intussen het dier ook had opgemerkt en de politie had verwittigd. “Die heeft het stekelvarken na tien minuten in onze oude varkensstal kunnen drijven. Het dier gedroeg zich helemaal niet agressief, het gaf juist een tamme indruk. We hebben dan de dierenbescherming gebeld. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek zijn het beestje later nog komen ophalen. Die mannen zijn daarvoor geëquipeerd met vangnetten en een kooi. Zij ontfermen zich nu over het stekelvarken.”

Gevangenschap

Het is niet duidelijk waar het exemplaar plots vandaan komt. Dat het geen exoot is die dankzij de klimaatopwarming in de Kempen een nieuwe leefomgeving heeft gevonden, mag duidelijk zijn. “We gaan ervan uit het dier ergens ontsnapt is bij een liefhebber die het in gevangenschap hield, maar een rondvraag heeft voorlopig niets opgeleverd”, zegt Anne-Mie Vangeel. “De mensen van het Natuurhulpcentrum proberen nu na te gaan of het dier gechipt is, om het zo aan de eigenaar terug te bezorgen. Het dier is niet gevaarlijk, maar er passeert hier wel veel verkeer en een ongeval is dan snel gebeurd. Bovendien zitten we hier niet zo ver van de ringlaan vandaan.”