Marijn Vanbuel van Louwel, hier op een archiefbeeld, is gestopt met voetballen. — © Dick Demey

Een topper en twee staartduels in 2A, een derby in 2B en twee spelers die stoppen met voetbal. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)