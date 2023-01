Bree-Beek kan in de topper tegen Eksel niet rekenen op Joosten. — © Dick Demey

In eerste provinciale zijn Bree-Beek - Eksel (twee tegen vier) en Achel-Herk FC (de nummers twee en één in de strijd om de tweede periodetitel) de toppers van de speeldag. Bregel-Juve en de derby Hechtel-Helson zijn kelderduels. Lees hier al het ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)