Modelabel Nathalie Vleeschouwer komt nu ook met schoenen en zonnebrillen

Wie zich graag kleedt bij het Belgische merk Nathalie Vleeschouwer, hoeft voortaan nergens anders meer heen. Voor het eerst sinds de lancering van het label in 2011 komt de gelijknamige ontwerpster met een collectie schoenen en zonnebrillen op de proppen. Oftewel: van kop tot teen in Nathalie Vleeschouwer.

Draagbare, comfortabele elegantie: dat is waarvoor de gebruikelijke collectie staat en die lijn wordt ook doorgetrokken in de accessoires van de Antwerpse modeontwerpster.

Voor de zonnebril, die beschikbaar is in één model en drie kleuren, werkte Nathalie Vleeschouwer samen met het welbekende Yuma Labs. Dat resulteerde in een speels, oversized exemplaar, waarbij klanten kunnen kiezen tussen wit, roze en tortoise. Het ontwerp zet bovendien in op circulariteit en recycleerbaarheid, een extraatje dat je nog meer laat genieten van die zonnestralen.

© Nathalie Vleeschouwer

En ook de schoenencollectie staat in het teken van flexibiliteit en elegantie. De lijn draait volledig rond slippers in verschillende uitvoeringen, van een beige geknoopt exemplaar tot een blauw paar dat wat weg heeft van chique badslippers. Voor de schoenencollectie is het echter nog even wachten tot eind januari.

© Nathalie Vleeschouwer