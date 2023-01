Karel Geraerts en Union krijgen zondag met Antwerp een voorproefje op de halve finale in de beker: “De slechtst mogelijke loting? Nee, zeker niet”

Na de 4-0-overwinning tegen Gent donderdagavond werd vrijdagmiddag geloot voor de halve finale: met Union – Antwerp krijgen we meteen een finale avant la lettre voorgeschoteld. De halve finale is pas voor februari en maart, maar zondag kijken beide teams elkaar al in de ogen in de competitie: “Antwerp is een goed collectief met veel spelers die ook individueel het verschil kunnen maken”, heeft Geraerts zijn huiswerk al gemaakt.

Over de loting was Geraerts duidelijk. “Of het de slechtst mogelijke loting is? Nee, zeker niet. Het is net een heel mooie loting tegen een sterke tegenstander. We krijgen er twee topmatchen bij, dus dat is alleen maar positief”, was de 41-jarige Limburger duidelijk.

Mooi dus wel, maar makkelijk zeker niet: Union heeft het sinds zijn terugkeer op het hoogste niveau nog niet onder de markt tegen Antwerp. 3 keer verloor het, 1 keer speelde het gelijk en slechts 1 keer won het. Begin dit seizoen werd met 4-2 verloren op de Bosuil. “Dat was inderdaad geen goeie uitslag voor ons, we verloren met grote cijfers. Maar we herinneren ons ook de omstandigheden: Lazare kreeg rood en we maakten ook nog een owngoal. Het is aan ons om uit die fouten te leren. Antwerp is natuurlijk wel een sterk team: er staat een collectief met ook spelers die individueel het verschil kunnen maken. Toby Alderweireld is wat mij betreft hun grote leider: hij stuurt het team continu aan. Het gevaar van Antwerp kan van overal komen, dus we moeten op onze hoede zijn”, besluit Geraerts.