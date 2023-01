GEMEENTERAAD. Verjonging over centrum Bree: “Leegstand blijft een doorn in het oog”

Bree

onsBree: “Onze fractie gaat vanaf deze raadszitting niet langer als cd&v Bree door het leven, maar als onsBree”, vertelde fractievoorzitter Thieu Kenis (onsBree). “Met deze plaatselijke lijst willen we voor een positieve verbinding zorgen tussen alle mensen die het goed voor hebben met Bree, zonder iemand uit te sluiten.” Sietse Wils (Verjonging): “We wensen jullie proficiat: wij doen trouwens al jarenlang hetzelfde. Ook wij vormen een plaatselijke lijst die niet moet zwichten voor dictaten uit Brussel of Antwerpen. Als plaatselijke verkozenen krijgen we een mandaat van onze eigen burgers en kunnen we voluit gaan voor een project op maat van Bree.”

Gerkenberg: “We hebben vernomen dat Breeënaren niet langer voorrang krijgen om op de Welzijnscampus Gerkenberg een kamer of serviceflat te krijgen: klopt dat?” vroeg raadslid Lode Tijskens (Verjonging). Stefan Daniëls (N-VA): “Dat klopt helemaal niet: we hanteren wel het principe van ‘de juiste persoon in het juiste bed’ wat betreft de nood aan opvang, maar inwoners van Bree krijgen voorrang.”

Centrumontwikkeling: Sietse Wils: “Het centrum van onze stad kreeg een facelift, maar de leegstand blijft een doorn in het oog. We stellen voor om een centrummanager aan te werven: die kan dan de economische ontplooiing van het centrum in goede banen leiden.” Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (onsBree): “Samen met de provincie en Unizo Limburg hebben we het project ‘Naar de Kern’ gelanceerd. “Daarbij zijn we op zoek gegaan naar het DNA van Bree. Dat blijkt onder de noemer ‘gezelligheid troef’ te vallen. De provincie financierde het onderzoek met een bedrag van 55.000 euro en voorziet 100.000 euro subsidie. We gaan de centrumontwikkeling aanpakken met De Profploeg: daarbij wordt het historisch karakter van de binnenstad in de kijker gezet. We willen ook kleine panden ter beschikking stellen van beginnende zelfstandigen.”