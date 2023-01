Limburgse Red Flame Amber Tysiak verlaat competitieleider OHL voor Engels avontuur

De 22-jarige verdedigster kwam in april 2020 over van Genk en groeide in sneltempo uit tot een vaste waarde in het hart van de Leuvense verdediging. Ze doorliep ook alle nationale jeugdreeksen en maakte op 18 februari 2021 haar debuut bij de Red Flames. Tysiak zit intussen aan 20 caps en vijf doelpunten. Ze maakte ook deel uit van de kern die afgelopen zomer de kwartfinale bereikte op het EK in Engeland.

Nu gaat er daar dus aan de slag, bij de nummer 5 uit de Women’s Super League in Engeland, het equivalent van de Premier League. Daar is met Justine Vanhaevermaet (Reading) nog een tweede Red Flame aan de slag op dit moment.

“Prachtige club”

“West Ham is een prachtige club met een rijke geschiedenis”, vertelt Tysiak op de website van de club. “Ik ben dan ook erg blij om hier te zijn! Ik heb het team een paar keer zien spelen. Ik zag een groep die goed aan elkaar hangt, die hard werkt. Ik kijk er naar uit om daar deel van uit te maken. Dit is de juiste plek om me verder te ontwikkelen als speelster.”

Voor Tysiak is het haar eerste buitenlands avontuur. “In Engeland spelen is een grote uitdaging. Je hebt hier veel grote clubs en de Engelse fans leven ook echt voor voetbal. Ik kan niet wachten om tegen ploegen als Arsenal en Chelsea te spelen. Dat wordt een hele belevenis.”

Tysiak wordt bij West Ham omschreven als een veelzijdige centrale verdediger. “Ik ben een fysieke speelster. Dat moet wel als centrale verdediger. Maar ik probeer ook te voetballen. Ik hou ervan om mooi op te bouwen.”

“We werken sinds enkele jaren in een specifieke structuur met onze vrouwenwerking en deze werpt haar vruchten af”, aldus Peter Willems, CEO van OH Leuven. “We zien het niveau van onze ploegen in de competitie jaarlijks vooruitgaan en ook het aantal internationals die we als club afleveren stijgt gestaag. Eén van onze speelsters maakt nu de stap naar één van de beste, zo niet de beste vrouwencompetitie in de wereld. Dit is voor ons het signaal dat de ingeslagen weg de juiste is en dient als voorbeeld voor al het jonge talent dat zich bij ons verder ontwikkelt. We maken speelsters beter en klaar om het allerhoogste uit hun carrière te halen.”

Tysiak kan op verschillende posities uit de voeten: centraal achterin, op de flank of voor de verdediging. Daardoor werd ze al snel neergezet als de ‘Vincent Kompany’ van het Belgische vrouwenvoetbal. Er werd verwacht dat ze afgelopen zomer al de stap naar het buitenland zou zetten, maar haar EK was minder goed dan verwacht. Tijdens de play-offs voor het WK pakte ze rood en veroorzaakte ze een penalty in de uiteindelijk verloren partij tegen Portugal.