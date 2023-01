Aantal illegale binnenkomers in EU op hoogste niveau sinds 2016

Het aantal illegale binnenkomsten in de Europese Unie is in 2022 met 64 procent gestegen ten opzichte van het jaar voordien. Daarmee wordt het hoogste niveau bereikt sinds 2016. Zo’n 330.000 mensen zijn de EU binnengekomen en geregistreerd, 45 procent daarvan volgde de Westelijke Balkanroute. Dat laat het Europese agentschap voor de beveiliging van de grenzen, Frontex, vrijdag weten.

“Het gaat om het tweede jaar op rij dat we een stijging noteren”, stelt Frontex in een perscommuniqué. “47 procent van de illegale binnenkomers zijn van Syrische, Afghaanse of Tunesische nationaliteit.” Voor de Syriërs gaat het om 94.000 mensen, het dubbele van het jaar voordien.

Via de Westelijke Balkanroute werden 145.600 mensen geregistreerd, een stijging met 136 procent ten opzichte van 2021. Via de Middellandse Zee-route kwamen 100.000 mensen illegaal aan in Europa. Hier is sprake van een toename met 50 procent. Ongeveer één op de tien illegale binnenkomers is een vrouw, en in zo’n negen procent van de gevallen gaat het om minderjarigen.

Daarnaast werden ook dertien miljoen vluchtende Oekraïners geteld die via Oekraïense grenzen of via Moldavië de EU binnen zijn gekomen. Tien miljoen Oekraïners maakten inmiddels de andere beweging en keerden weer terug naar hun land.