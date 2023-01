Driejarig Frans meisje dood teruggevonden in wasmachine

Een driejarig meisje is donderdagavond levenloos teruggevonden in de wasmachine van haar ouders in Parijs. Dat heeft het parket van Parijs vrijdag bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend.

De krant Le Parisien meldt dat de vader van het meisje en een van haar vier oudere zussen haar ’s avonds laat in de wasmachine vonden. Volgens de vader was de deur gesloten, maar draaide de machine niet. Hulpverleners probeerden het meisje nog te redden, maar een uur later werd ze dood verklaard. Volgens de eerste bevindingen zou het meisje gestikt zijn.

De omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk. Volgens een eerste rapport hadden de ouders van de driejarige met een van hun vijf kinderen gegeten. Na het eten waren ze bezorgd omdat het meisje, de kleinste, er niet was – de andere kinderen zijn tussen de 7 en 18 jaar oud. De familie startte vervolgens een zoektocht in hun flat in het 20ste arrondissement van Parijs en in de omgeving met de hulp van buren. Pas daarna vonden ze het onfortuinlijke meisje in de wasmachine.