Opnieuw data en rekeningnummers van Belgen aangeboden op hackersforum

Volgens het vakblad, dat een aantal data kon inkijken, staan er gegevens in zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en bankrekeningnummer. Ze zouden afkomstig zijn van een gehackte Belgische website.

Het lek vertoont overeenkomsten met de gegevens die op kerstdag werden gedeeld, schrijft Data News. Ze staan op hetzelfde forum en de voorbeelddata bevatten grotendeels dezelfde gegevens. Maar er zijn ook verschillen, die doen vermoeden dat het toch om een andere dataset gaat.

De gegevens die in december werden aangeboden, zouden gelekt geweest zijn via een interne medewerker van een Turks of Kosovaars datacenter.