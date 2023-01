Zoek verstopte sneeuwvlokjes op nieuwe Lanakense websites en win 100 euro

“Beter informeren en sneller en makkelijker vinden wat je zoekt, waren de uitgangspunten om onze websites aan te passen”, zegt Yven Schoofs, diensthoofd communicatie. “Samen met webbouwer LCP uit Oostkamp en heel wat interne mensen hebben we de voorbije maanden www.lanaken.be, www.cclanaken.be en www.visitlanaken.be in een nieuw jasje gestoken dat enerzijds gebruiksvriendelijk is en anderzijds getuigt van een moderne grafische vormgeving.”

Op de site van de gemeente staat het makkelijk vinden van informatie centraal, de site van Visit Lanaken maakt de bezoeker warm voor het aantrekkelijke van de gemeente en op de site van het cultureel centrum vindt de gebruiker alles over de programmatie en de optredende artiesten. Deze laatste is ook gekoppeld aan de site uitinlanaken.be.

Aansluitend bij de lancering van de nieuwe sites is er ook een actie. “Op elk van de drie sites werd een sneeuwvlokje verstopt en wie het ontdekt, kan tot en met 26 januari meedingen naar een van de drie geschenkbonnen ter waarde van 100 euro”, besluit schepen Martens.

(eva)

Info: www.lanaken.be, www.visitlanaken.be, www.cclanaken.be