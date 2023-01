IMF verwacht geen wereldwijde recessie

De meest recente prognose van het IMF voor de wereldwijde economie, die dateert van oktober, ging uit van een groei van 2,7 procent dit jaar. Volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zal de eind januari verwachte nieuwe prognose daar niet wezenlijk van verschillen. Volgens de organisatie groeide de globale economie in 2022 met 3,2 procent. De verwachte groeivertraging heeft te maken de verdere gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de aanhoudend hoge inflatie.

Het IMF sluit niet uit dat de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, in een recessie kunnen belanden, maar als het zover komt zou die mild moeten zijn. Georgieva ziet China als mogelijke trekker van de wereldwijde groei, nu het land is afgestapt van zijn strenge ‘zero Covid’-beleid. De economische ontwikkeling in China vorig jaar was volgens de IMF-topvrouw “zeer teleurstellend”.