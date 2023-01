Ze heeft haar vader dood gevonden. Ze heeft haar zoon dood gevonden. Ze heeft een ex-echtgenoot begraven. Haar vier huwelijken gingen kapot. Ze was als tiener al verslaafd aan drugs. Geld moest ze constant bij haar moeder gaan lenen. Lisa Marie Presley had een moeilijk leven. Elvis Presley’s enige dochter en zelf moeder van vier kinderen, is donderdagnacht na een hartstilstand overleden. Ze werd 54.