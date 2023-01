Een dansend nijlpaard, een minotaurus en een ‘skiwi’: dit zijn de nieuwe figuren uit ‘The masked singer’

Toegewijde speurders weten alvast wat gedaan dit weekend, want VTM onthulde zonet de eerste acht figuren uit het nieuwe seizoen van ‘The masked singer’. Op vrijdag 3 februari trapt kersvers presentator Jens Dendoncker de zoektocht officieel af, maar Hippo, Skiwi en co. strooien nu al met enkele tips.

Leeuw

© VTM

Een feestbeest, we hebben er geen andere woorden voor. De flamboyante Leeuw loopt te pronken met een piekfijne outfit, inclusief cowboyhoed. Want appearance is everything. “Mijn thuis is mijn saloon, waar iedereen me kent en ik altijd kan zijn wie ik ben”, klinkt het. De zender geeft nog mee dat Leeuw van The Village People en Freddie Mercury houdt.

Al heeft hij - of zij - ook een zwakke plek, meer bepaald smetvrees. “Hier staan mijn klapdeurtjes altijd open. Maar wel enkel betreden met propere poten, want zo zijn wij!” Is die laatste zin een verwijzing naar het themalied van De Verhulstjes en zien we straks Viktor of Marie uit het pak kruipen? Kan, maar evenzeer schuilt er een acteur uit Thuis onder de hoed. Want “mijn thuis is mijn saloon, waar iedereen me kent en ik altijd kan zijn wie ik ben.”

Tovenaar

© VTM

Magic is in the air. Tovenaar betreedt de studio van The masked singer met een missie. Lang geleden is hij - of zij - vervloekt. “Door een eeuwenoude vloek is mijn eigen gezicht al heel lang zoek. Als jullie me helpen, keer op keer, o-verover ik mijn spiegelbeeld uiteindelijk weer?”

Aha, daar herkennen we al één van de bekendste lyrics van Niels Destadsbader. Al is het niet erg waarschijnlijk dat de voormalige presentator zijn opwachting zou maken als kandidaat. Bovendien houdt Tovenaar er wel van om verwarring te zaaien. “Hebben jullie even voor mij? Ik leef alsof het mijn laatste dag is en haal alles uit het leven. Maar niet iedereen is zoals ik. Eén op een miljoen, dat is Tovenaar!” Frans Bauer, André Hazes Jr., Metejoor of de Nederlandse Babet? Dat kan dus nog alle richtingen uit.

Hippo

© VTM

Deze prima ballerina maakt zich op voor de grootste performance van haar - of zijn - leven. In de loge van de opera bereidt Hippo zich voor om het beste van zichzelf te geven. “Het toonbeeld van elegantie en lichtvoetigheid”, klinkt het. “Een zeldzaam talent voor een nijlpaard, maar tutu, ik ben dan ook een hippo hors catégorie.”

Het figuurtje lijkt zo weggelopen uit Fantasia, de klassieke tekenfilm van Disney. Bij opera denken we spontaan aan Astrid Stockman, de bekendste sopraan van het land. Of moeten we breder denken? “Al sinds ik een klein kalfje was, kon ik mijn creativiteit de vrije loop laten.” Toch voormalige kinder- en tienersterren Silvy ‘Melody’ De Bie of Isabelle A?

Raaf

© VTM

Raaf lijkt zó weggelopen uit Tomorrowland. Koninklijk en royaal houdt zij - of hij - van etiquette en voornaam gedrag. “Mijn volledige titel luidt: Raaf, Eerste van diens Naam, Vorst der Vogels en Hoofd van het Huis der Kraaien. Met een miljoen ogen hou ik mijn koninkrijk goed in de gaten. Ik bevind mezelf bij tijden op eenzame hoogtes, soms zweef ik hoger dan de zon.”

Dat er écht iemand van het koningshuis straks die gouden hoofdtooi afzet, is weinig waarschijnlijk. Hoewel, sinds de deelname van prinses Delphine van Saksen-Coburg aan Dancing with the stars weet je maar nooit.

Skiwi

© VTM

Nooit gedacht dat de clou van een mop die al vertelden op de lagere schoolbanken zijn of haar opwachting zou maken in een goedbekeken VTM-programma. Voor wie Radijsje vorig jaar al te gek vond, is er nu Skiwi. Een ‘party animal’ die in een ‘bierstube’ leeft. Zij - of hij - is gek op winterse gezelligheid en laat zich graag omringen door jodelaars, gekleed in lederhosen.

“Was er iemand op zoek naar een foute party? Dan kom je zeker bij deze snelle kiwi terecht” Zit er één van de Qmusic-dj’s, die elk jaar De Foute Party organiseren, in het felkleurige pak? Of is “Oesje, dat wordt hier nog een pittig feestje, ganz geil!” toch een verwijzing naar de catchphrase van Kamiel Spiessens, één van de bekendste typetjes van Chris Van den Durpel?

Foxy Lady

© VTM

Ze lijkt zo weggelopen uit een James Bondfilm, deze Foxy Lady. Enfin, of toch een James Bondfilm uit een ander universum. “Ik zit meestal goed verstopt op mijn onderduikadres, alleen voor The masked singer verlaat ik voorzichtig mijn vossenburcht. Je zal snel moeten zijn als je meer over mij te weten wil komen. Je zal snel moeten zijn als je meer over mij te weten wil komen. Want voor je het weet, ga ik weer in rook op.”

Maar eerst deze ‘missie’, dus. “En dat wordt beslist geen déjà vu.” Een verwijzing naar de fictiereeks met actrice Natali Broods in de hoofdrol? “Nadat ik op dit podium klaar ben, zien jullie duizend sterren.” Is het dan toch een verwijzing naar de hit die Regi scoorde met zangeres Pauline Slangen?

Minotaurus

© VTM

Een mythisch wezen maakt zowaar zijn opwachting in The masked singer. Minotaurus is gek van geschiedenis en heeft een afkeer van moderne dingen. “Sinds de Griekse oudheid heb ik al zoveel zien gebeuren dat ik zelf zelden nog ergens van opschrik.” Zou achter dit stoere wezen misschien Slongs - geboren als Charissa Parassiadis - kunnen schuilgaan, de Antwerpse rapster met een Griekse achtergrond?

Al strooit Minotaurus met nog enkele tips. “De tand des tijds heeft nog geen vat, dus een extreme makeover heb ik nog niet nodig.” Het eerste is een lyric uit Jong van Spring - hallo, Jelle Cleymans? -, het tweede een programma met James Cooke. Raadsels alom.

Kolonel Mops

© VTM

“Ik hoor u al denken: oh, een mopshond! Zo schattig. Neen, ik ben een ontzagwekkend krijgsman.” Mispak je dus niet aan Kolonel Mops, die nu al druk in de weer is met het opstellen van een aanval- en verdedigingsplan. Hij - of zij - blinkt uit in het spelen van Stratego, maar slaat de bal soms toch mis. Dat befaamde leiderschap kan dus al ’s ondermijnd worden.

In het verleden deden Conner Rousseau (Vooruit) en Bart Tommelein (Open Vld) al mee, dus een politicus lijkt in dit geval niet al te vergezocht. Zoals dat in de voorbije seizoenen telkens het geval was, zal het kandidatenbestand van The masked singer wellicht nog uitbreiden terwijl het programma loopt.