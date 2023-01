Cafébazen Verenigd Vlijtingen schenken 1000 euro aan vzw Leef met Lef

Deze kerstmarkt bestond uit heel wat kraampjes met allerlei hapjes en drank en typische kerstartikelen. De opbrengst van de jeneverbar ging dit jaar naar de vzw Leef met Lef. Afgelopen donderdag overhandigde een delegatie van Verenigd Vlijtingen een cheque van 1000 euro aan dit goed doel. De drijvende kracht achter Leef met Lef zijn Ilse Steegmans en Cindy Herzet. Zij kwamen elkaar tegen door omstandigheden. Ilse doet pruikenhaarwerk en kwam zo Cindy tegen toen zij ziek werd. Hoe ontstond Leef met Lef vzw? Door een persoonlijke behoefte aan meer aandacht, begeleiding en ondersteuning tijdens maar ook na kanker groeide de idee om iets hierrond te doen. Corona dwarsboomde deze plannen, maar in juni 2022 was het dan zover en Leef met Lef vzw werd geboren. De vzw werkt ook samen met Stichting tegen Kanker en wil heel wat activiteiten op touw zetten voor zowel ex-kankerpatiënten, kankerpatiënten, hun naasten en lotgenoten. Er rijpen al heel wat ideeën maar dat kost allemaal handenvol geld. Met dit extra duwtje in de rug van Verenigd Vlijtingen willen ze proberen om een betaalbaar weekendje-weg te organiseren. Ook heeft deze vereniging nog nood aan vrijwilligers. Voel je je geroepen om ook jouw steentje bij te dragen en te helpen bij één van hun activiteiten? Aarzel dan zeker niet en neem dan gerust via mail contact met hen op (info@leefmetlefvzw.be). Je betekent niet alleen heel veel voor Ilse en Cindy, maar ook voor de vele patiënten waarvoor Leef met Lef vzw zich wil inzetten. De afgelopen zes jaar heeft Verenigd Vlijtingen al zo’n 8500 euro mogen uitdelen aan allerhande goede doelen in Riemst of in de buurt.