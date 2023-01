Vormelingen van Genoelselderen-Millen gaan de creatieve toer op

Kunstenaar Roland Menten ontwierp speciaal voor de jongeren een theelichtjeshouder. In zijn kunstwerken is de slak een vaste waarde. Ook in deze creatie mocht het dier dan ook niet ontbreken. Afgelopen woensdag mochten de vormelingen hun eigen theelichtjeshouder versieren en iedere vormeling legde zijn eigen accent erin wat het totaalplaatje tot een mooi geheel maakte. Kunstenaar Roland kwam woensdag zelf even langs en zag dat er heel wat talent zit bij deze jongeren. In de viering van zondag 12 februari zullen deze slakjes allemaal schitteren en daarna zal het thuis vast en zeker ook een mooi plekje krijgen. Naast het creatieve kregen ze ook een levensles mee, nl. de slak die graag alles op haar gemak doet in tegenstelling tot de gestreste en geperfectioneerde maatschappij waarin we leven.