Lotto Dstny maakt programma’s bekend: De Lie debuteert in Roubaix, Vermeersch en Campenaerts delen kopmanschap in Vlaamse klassiekers

Lotto Dstny hield vrijdag zijn jaarlijkse mediadag, in aanloop naar de start van het nieuwe wielerseizoen. Daarbij is het altijd uitkijken naar de programma’s van de toppers.

Caleb Ewan blijft de snelle kopman voor het grote werk, zoals Milaan-Sanremo en de Tour de France. “2022 was niet het jaar waar ik op had gehoopt”, aldus de Australiër. “In 2023 moet het anders, te beginnen met Milaan-Sanremo en enkele Vlaamse klassiekers waar ik echt naar uitkijk. En natuurlijk de Tour, waar ik mik op enkele sprintzeges.”

Arnaud De Lie mag ook al eens proeven van La Primavera en mag ook debuteren in Parijs-Roubaix. “Ik kijk ernaar uit om mezelf te ontdekken in d koersen op het hoogste niveau”, aldus de revelatie van 2022. “Ik kan niet wachten om te weten hoe het voelt om twee Monumenten als Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix te rijden.”

In de Vlaamse klassiekers delen Victor Campenaerts en Florian Vermeersch het kopmanschap, te beginnen vanaf de Omloop Het Nieuwsblad.

Thomas De Gendt tenslotte begint aan zijn vijftiende (!) profseizoen. “Maar mijn ambities blijven dezelfde en dat is koersen winnen. Ik won in totaal al zeven ritten Catalonië en Parijs-Nice, in die koersen wil ik dit jaar opnieuw zelf goed presteren. Daarnaast wil ik de ploeg helpen zoveel als mogelijk waar ik kan.”

De individuele programma’s:

Caleb Ewan: Tour Down Under, Cadel Evans Great Ocean race, UAE Tour, Milaan-Sanremo, Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs, Tour de France

Arnaud De Lie: Classica Communitat Valenciana, GP Marseillaise, Ster van Bessèges, Clasica de Almeria, Kuurne-Brussel-Kuurne, GP Le Samyn, Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Brabantse Pijl

Victor Campenaerts: Omloop Het Nieuwsblad, GP Le Samyn, GP Criquielion, Ronde van Drenthe, Nokere koerse, Bredene Koksijde Classic, E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl

Florian Vermeersch: Vuelta a Murcia, Clasica de Almeria, Omloop Het Nieuwsblad, GP Le Samyn, GP Criquielion, Ronde van Drenthe, Nokere Koerse, Bredene Koksijde Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Brabantse Pijl

Andreas Kron: Vuelta a Murcia, Jaén Paraiso Interior, Ruta del Sol, Faun-Ardèche Classic, Faun Drome Classic, Trofeo Laiguelia, Strade Bianche, Volta a Catalunya, GP Indurain, Brabantse Pijl, Amstel Gold race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Tour de France

Thomas De Gendt: Mallorca Challenge, Muscat Classic, Tour of Oman, UAE Tour, Parijs-Nice, Ronde van Catalonië, Brabantse Pijl