OFFICIEEL. KRC Genk haalt toptalent Konstantinos Karetsas (15) terug bij Anderlecht

Het hing al even in de lucht, nu is het ook officieel: KRC Genk haalt het 15-jarige toptalent Konstantinos Karetsas terug bij Anderlecht.

De aanvallende middenvelder uit Waterschei ruilde Genk in de zomer van 2020 nog in voor paars-wit, maar tekent nu een contract in zijn achtertuin. Karetsas is een behendige linkspoot, die ook al indruk maakte bij de nationale ploeg U16.

Lees hier het persbericht van blauw-wit:

KRC Genk tekende een overeenkomst met Konstantinos Karetsas (15). Het voormalig jeugdtalent van de KRC Genk Talent Academy keert, na een korte passage bij RSC Anderlecht, terug thuis bij KRC Genk.

Konstantinos is een totaalvoetballer op de 10. Met een technisch zeer onderlegde spelstijl weet hij de ruimtes uiterst efficiënt te bespelen en voegt hij enorme offensieve kwaliteiten toe aan de kern. Dwingend naar voren spelen, een sterke vista, hoog rendement… het is niet voor niets dat hij ook reeds in de nationale selectie van de U16 zijn plek wist te bemachtigen.

“Kos”, zoals hij meestal wordt aangesproken, woont als geboren en getogen Genkenaar op een boogscheut van de Cegeka Arena. Hij vervoegde op zeer jonge leeftijd de Talent Academy van KRC Genk en wist er zich sterk te ontwikkelen. Zo verscheen hij op jonge leeftijd al snel in menig scoutingsrapporten van tal van internationale clubs.

De afgelopen twee seizoenen speelde Kos bij de U14 en U15 van RSC Anderlecht. In november werd hij op het internationale landentornooi in Val De Marne (met België, Engeland, Frankrijk en Italië) nog uitgeroepen tot “Speler van het tornooi”. De clubs staan in de rij en willen hem allen maar al te graag overtuigen voor hun internationale pistes en projecten.

Kos kiest echter resoluut voor KRC Genk. Hij zal hier verder kunnen ontwikkelen richting een debuut op het allerhoogste niveau. De gehele club is dan ook verheugd om officieel te kunnen zeggen: “Welkom thuis, Kos!”.