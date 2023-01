Flipkens klopt Zimmermann in Belgisch onderonsje en staat in dubbelfinale Hobart

Kirsten Flipkens heeft zich vrijdag geplaatst voor de dubbelfinale op het WTA 250-toernooi in het Australische Hobart (hard/259.303 dollar).

De 37-jarige Kempense haalde het in de halve finale, aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund, in twee sets (6-2 en 7-6 (7/5)) van Kimberley Zimmermann en de Oekraïense Nadiya Kichenok. De partij duurde een uur en 35 minuten.

In de finale treffen Flipkens en Siegemund, die samen het eerste reekshoofd vormen in Hobart, de winnaars van de tweede halve finale. Die wordt later vrijdag gespeeld tussen het Zwitsers-Hongaarse duo Viktorija Golubic/Panna Udvardy en de Noors-Amerikaanse tandem Ulrikke Eikeri/Catherine Harrison.